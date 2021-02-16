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Survivor Melis kimdir? Melis Sezer yaşı, boyu, mesleğine ne? Melis Sezer hakkında

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Melis Sezer'in kim olduğu, birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Melis kimdir? Melis Sezer yaşı, boyu, mesleğine ne? İşte Melis Sezer hakkında

Survivor Melis kimdir? Melis Sezer yaşı, boyu, mesleğine ne? Melis Sezer hakkında

Melis Sezer, Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alıyor ve ünlüler takımının dikkat çeken isimlerinden birisi olarak gösteriliyor. Milli Tenisçi olan Melis Sezer, bugüne dek ülkesine birçok başarı sağlamış kariyerli bir sporcu olarak biliniyor. Güçlü yapısı, boyu ve fiziğiyle dikkat çeken Melis Sezer'in özel hayatıyla ilgili de bilgiler araştırılıyor. Peki, Survivor Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Melis Sezer hakkında

MELİS SEZER KİMDİR?

Türk milli tenisçi olan Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor. Survivor Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de hayata gözlerini açtı. 28 yaşında olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olmasıyla tanınıyor.

Survivor Melis Sezer, 1.68m. boyuna sahiptir. Öte yandan sosyal medya hesabı da bulunan Melis Sezer'in Instagram'daki kullanıcı adı 'melissezer__' dir. Başarılı tenisçi, sosyal medya hesabında da sık sık tenis maçlarına ve antrenmanlarına ait fotoğrafları paylaşmaktadır. Sezer'in şu an itibariyle 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.

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