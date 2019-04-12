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Sema'yla performansımızın arasında çok fark var. İyi ki yarışmada şampiyon olmamışım sadece ben değil herkesin başı ağrırdı. Bir hazımsızlık var. Karşılaşsak hiçbir şey olmaz. Bir ara gelince 'merhaba' diyerek elimi uzatıyorum.