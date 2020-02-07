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Survivor ne zaman başlayacak? Survivor Türkiye 2020 yarışmacı kadrosunda kimler var?

Survivor yarışmacıları, programın başlamasına sayılı gün kala merak ediliyor. Acun Ilıcalı, 2020 Survivor Türkiye yarışmacılarından kesinleşen isimleri açıkladı. Peki Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor

Survivor yarışmacı kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlayacak? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak iki ülkenin mücadelesi izlenmişti. Peki yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 için son durum ne? İşte Survivor ile ilgili detaylar haberimizde. 

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU BELLİ OLUYOR

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında ilk yarışmacının ünlü komedyen Ersin Korkut olduğunu, eski Survivor birincisi Uğur Pektaş'ın da yüzde 90 ihtimalle Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda bulunacağını belirtmişti. Ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın da Survivor 2020 kadrosuna katılacağı kesinleşti. 

Gönüllüler Takımı; Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven bulunuyor.

Ünlüler Takımı; Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Tayfun Erdoğan, Sercan Yıldırım

Yarışmacıalr netleştikçe ayrıntılar haberlerimizde yer alacak...

SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2019'da Yunanistan takımının şampiyonu Katerina Dalaka olurken, Türkiye takımının şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu.

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