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Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı hakkında

Nisa Bölükbaşı kimdir? Soruları Survivor 2020'nin sıkça konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın şimdi de Survivor 2020'den ayrılması gündemde en çok konuşulan konuların başında geliyor. İşte, Survivor Nisa hakkında detaylar...

Survivor Nisa kimdir?

Survivor Nisa kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sırular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımının en küçük yarışmacısı Nisa Bölükbaşı hakkında tüm detaylar haberimizde...

SURVİVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

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