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Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Survivor Nisa'nın biyografisi

Survivor Nisa kimdir? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Nisa Bölükbaşı'nın adı bir dönem Galatasaray ve Bursaspor'da forma giyen futbolcu Sercan Yıldırım ile Survivor 2020'de aşk dedikodularına karıştı. Peki Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Survivor Nisa'nın biyografisi

Survivor Nisa kimdir?

Survivor 2020’de yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor'da gösterdiği başarılı performans ve aşk dedikoduları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Takipçileri Nisa Bölükbaşı hakkında internet sayfalarını kurcalıyor. Survivor Nisa Bölükbaşı Kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Survivor Nisa'nın biyografisi...

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

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