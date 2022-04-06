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Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor All Star yarışması heyecan dolu bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor. Survivor All Star kadrosunda yer alan başarılı yarışmacı Nisa Bölükbaşı'nın hayatı merak ediliyor. Nisa Bölükbaşı ile ilgili merak edilen bilgileri sizler için haberimizde derledik. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nisa hakkında merak edilenler...

Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı'nın hayatı merak ediliyor. Survivor Nisa kimdir sorusu sosyal medyanın gündeminde. İşte Survivor Nisa'nın yaşı, memleketi, mesleği ve hayatı hakkında merak edilenler...

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer almaya başladı.

Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilen Nisa Bölükbaşı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Survivor Nisa'nın sporla ilişkisi bununla da bitmiyor. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu. Bunun yanında voleybol oynamaya başladı.

Takımının en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. Nisa Bölükbaşı 2018'de mimarlık okumaya başladı. Okulu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Nisa Bölükbaşı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

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