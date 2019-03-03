Survivor ödül oyunu kim kazandı? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da yine adrenalin tavan yaptı. Ödül oyununun erzak olduğu yarışmada Türk ve Yunan takımı zorlu bir parkurda ter döktü. Survivor Seda yarışma sırasında burnunu çarparak yaralandı. Gözyaşlarını tutamayan Seda'ya ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı. Ardında yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Peki Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR'DA BİL BAKALIM YARIŞMASI
Survivor 2019'un 2 Mart akşamı yayınlanan bölümünde Türk takımı arasında Bil Bakalım oyunu düzenledi.
Erkekler: 10 Kadınlar ise 6 puan alarak bisküviyi erkek yarışmacılara kaptırdı.
SURVİVOR SEDA YARALANDI
Survivor Seda Ocak, yarışma sırasında parkura çarpması sonucu yaralandı. Milli sporcu Seda Ocak, gözyaşları içerisinde ayağa kalkmaya çalıştı. Doktorun müdahalesinin ardından yarışmaya devam etti.
OKAY VE BORA YÜZLEŞTİ
Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde, Okay ve Bora adada yüzleşti. Konsey sonrası Bora ile konuşan Okay, Bora'nın konseyde söylediklerine yüz yüzeyken cevap verdi.
Survivor Türkiye-Yunanistan'da 16.bölümde ada konseyinden sonra Okay ve Bora arasında yüzleşme gerçekleşti. Okay, Bora'ya "Topa tuttun ya beni onunla ilgili konuşacağım." diyerek Bora, "ben böyle bir konuşmaya dahil olmayacağım" dedi. Okay'ın "Benim yerimde olsydın potaya kimi koyardın?" sorusuna karşılık Bora, "ben senin yerinde değilim abi" dedi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019 yarışmacıları erzak ödülü için gayret sarfettiler. Yarışmayı kazanan ise Yunan takımı oldu.
TÜRKİYE:6
YUNANİSTAN:10
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Sorularının cevabı belli oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen kıyasıya yarışmada kazanan Türkiye takımı oldu. Ve ilk dokunulmazlık oyununu Türk takımı kazandı.
TÜRKİYE:10
YUNANİSTAN:8
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.