Survivor ödül oyunu kim kazandı? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da yine adrenalin tavan yaptı. Ödül oyununun erzak olduğu yarışmada Türk ve Yunan takımı zorlu bir parkurda ter döktü. Survivor Seda yarışma sırasında burnunu çarparak yaralandı. Gözyaşlarını tutamayan Seda'ya ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı. Ardında yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Peki Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM YARIŞMASI

Survivor 2019'un 2 Mart akşamı yayınlanan bölümünde Türk takımı arasında Bil Bakalım oyunu düzenledi.

Erkekler: 10 Kadınlar ise 6 puan alarak bisküviyi erkek yarışmacılara kaptırdı.

SURVİVOR SEDA YARALANDI

Survivor Seda Ocak, yarışma sırasında parkura çarpması sonucu yaralandı. Milli sporcu Seda Ocak, gözyaşları içerisinde ayağa kalkmaya çalıştı. Doktorun müdahalesinin ardından yarışmaya devam etti.

OKAY VE BORA YÜZLEŞTİ

Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde, Okay ve Bora adada yüzleşti. Konsey sonrası Bora ile konuşan Okay, Bora'nın konseyde söylediklerine yüz yüzeyken cevap verdi.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da 16.bölümde ada konseyinden sonra Okay ve Bora arasında yüzleşme gerçekleşti. Okay, Bora'ya "Topa tuttun ya beni onunla ilgili konuşacağım." diyerek Bora, "ben böyle bir konuşmaya dahil olmayacağım" dedi. Okay'ın "Benim yerimde olsydın potaya kimi koyardın?" sorusuna karşılık Bora, "ben senin yerinde değilim abi" dedi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 yarışmacıları erzak ödülü için gayret sarfettiler. Yarışmayı kazanan ise Yunan takımı oldu.

TÜRKİYE:6

YUNANİSTAN:10

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Sorularının cevabı belli oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen kıyasıya yarışmada kazanan Türkiye takımı oldu. Ve ilk dokunulmazlık oyununu Türk takımı kazandı.

TÜRKİYE:10

YUNANİSTAN:8