Survivor ödül oyununu kim kazandı ve sembol kimin oldu gibi merak edilen sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yedeklerden gelen Sergen ve Bahar ünlüler takımında, Baran ve Duygu ise gönüllüler takımında Survivor 2021 yarışmasına başladı. İlk performanslarını ise ödül oyununda sergileyen yarışmacılar ve takımları kazanmak için olağanüstü çaba sarf etti. Ödülü kazanan ise gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyununda finale kalan Emin ve Sergen’ den sembolu kazanan isim Sergen oldu!