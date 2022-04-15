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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan 2022 Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor ödül oyunu heyecanı bu akşama damga vurdu. Ada şartlarının ve açlığın gittikçe ağırlaştığı survivor'da bu akşamki yemekli ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırıyorlar. İşte 14 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar ile ödül oyununun kazananı...

  • 01
    Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor All Star'da kıyasıya mücadele bu akşam da devam etti. 14 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan haftanın ilk ödülü ise takımların belirlediği bir menü oldu. Kazanan takım, çorba, başlangıç, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan daha önce takımca belirledikleri menüyü elde etmiş olacak. İşte Survivor 2022 son bölümde yaşananlar...
  • 02
    Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor ödül oyunununda bu akşam kıran kırana bir mücadele yaşandı. Oyunların ilk ayağı olan kadınlar turunu 3 kadın yarışmacısı kalan Ünlüler takımı kazandı. 
  • 03
    Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Oyunun ikinci turunda erkekler ödülü kazanmak için ter döktü. Oyunun başında Ünlüler takımı skoru 7-1'e kadar getirse de Gönüllüler takımı güzel bir geri dönüş sağladı ve skoru 7-6'ya kadar getirdiler. Ancak Gönüllüler takımının motivasyonu yeterli olmadı ve Ünlüler takımı 8-6'lık skor ile erkekler turunda da galip geldiler. 

    14 Nisan 2022 Perşembe akşamı oynanan ödül oyununun galibi buna göre hem erkekler hem de kadınlar turunu kazanan Ünlüler takımı oldu. 

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