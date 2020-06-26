Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor'da bu akşam yarışmacılar ev ödülü için kıyasıya yarıştı. Ödülü kazanan takım muhteşem bir vakit geçirdi. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde yarışmacı sayısının yediye düşmesi nedeniyle ödülü oyunu öncesinde avantaj oyunu oynanmadı. Üçe üç oynanacak oyunda ilk seçim mavi takıma verildi. İki takım da ödül oyununa tam bir konsantre ile çıktılar. Ödül oyunu parkuru ise uzun ve yarışmacılar bir çubukta iki topla birlikte finale atışlara gelmesi gerekiyordu. İki takım yarışmacıları da kıyasıya bir mücadeleye başladılar. Oyunun finalinde çubuğu koyacakları yerde düşen topların oyun kuralı gereği bir önemi yoktu. Fakat burada Kırmızı takım çok vakit kaybetti. Mavi takım ise burayı daha iyi tamamladı ve oyuna hakimiyetini koydu. Bu şekilde üstünlüğü ele geçiren Mavi takım, Survivor 2020'de 8-1'lik skoru yakaladı. Kırmızı takım, skoru 8-3'e getirip ümitlendiler fakat Yasin'in topları düşürdüğü için morali bozulup oyunu bırakmak istemesi Mavi takımın işine yaradı. Sonraki iki oyunu da alan Mavi takım, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım oldu.



SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar bu akşam müthiş bir araba ödülü için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar öncelikle Annenize Sorduk adlı oyunu oynadı. Oyun esnasında annelerinin verdiği cevapları tahmin etmeye çalışan yarışmacılar oldukça zorlu anlar yaşadı. Bazı yarışmacıların verdiği cevaplar ise herkesi şaşırttı. Berkan ve Elif son ikiye kalarak araba ödülü için yarıştı. Arabayı kazanan yarışmacı ise Elif oldu.