Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Her hafta biraz daha zorlaşan parkurlarda mücadele eden Survivor yarışmacıları bu akşam yemek ödülü için ter döktü. İşte Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk ödül oyunu erzak için oldu. Ünlüler ve Gönüllüler parkura erzak oyunu için çıktılar. Yarışı ise 10'a 7 Ünlüler kazandı.

EVRİM'DEN MERT ÖCAL'A SERT SÖZLER!

Oyunda Ünlüler takımından Berkan ile Gönüllüler takımından Yasin eşleşti. Berkan'ın oyunu kazandıktan sonra sözleri Yasin'den büyük tepki gördü. Olay sonrasında Evrim'in Mert hakkında söyledikleri dikkat çekiciydi.