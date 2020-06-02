Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 94. son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Survivor'da dördüncü eleme adayı Ünlüler takımında belli oldu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı 1 Haziran? Survivor eleme adayları kimler? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVIVOR 2020

Survivor 2020 ünlüler gönüllülerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü ekrana gelen son bölümünde oynanan ödül oyununda an itibariyle çekişmeli mücadele sürüyor. Oyunun başlarında farklı skorla ilerleyen gönüllüler takımı ilerleyen oyunlarda üstünlüğü ünlülere kaptırmıştı. Son oynanan oyunla birlikte Evrim Aycan'a karşı kazanarak skoru 8-8'e taşıdı. Mücadele sürüyor, Elif - Nisa karşılaşmasında kazanan taraf Nisa oldu ve skor 9-8. Son olarak gönüllüler takımndan Evrim ile ünlüler takımından Sercan'ın karşılaşmasından kazanan taraf gönüllüler takımından Evrim oldu ve 10'a 8'lik skorla ödül oyununun kazanan takımı Gönüllüler oldu.

SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?

Survivor 2020'nin 94. bölümünde gönüllüler takımından Survivor Berkan ve ünlüler takımından Survivor Yunus Emre arasında oyun sonrası gergin yaşandı. Tartışmaya Acun Ilıcalı müdahale etti. Acun Ilıcalı, uyarılarını dinlemeyen Survivor Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da eleme adayları her hafta yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oluyor. Bayram haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta eleme gerçekleşmeyen Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda Elif ve Yunus Emre ilk eleme adayları olmuştu. Survivor'da bu hafta üçüncü eleme adayı Aycan olurken, dördündü eleme adayı ise Sercan oldu.

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, haftalık takımların ne zaman belirleneceğini açıkladı. 31 Mayıs Pazar Survivor 93. bölümde iki takım arasında 4. kez dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı, dördüncü kez dokunulmazlığı kaybedince eleme potasına takım olarak gitmek zorunda kaldı. Bu durumda Ünlüler takımının üç kişiye düşmesi kesinleşti. Bu durumda Ünlüler ve Gönüllüler takımı birleşecek ve yeni iki farklı takım oluşturulacak. Survivor 2020 son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, haftalık olarak oluşturulacak yeni takımların Çarşamba günü yapılacak ada konseyinde belirleneceğini açıkladı.