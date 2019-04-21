Survivor futbol maçını kim kazandı soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor yarışmacıları önce Anlat Bakalım yarışması ile takım arkadaşlarına kelimeleri anlatmaya çalıştılar. Yarışma sonunda tüm yarışmacılar çikolata yedi. Diğer bir yarışma ise birleşme partisi öncesi geleneksellmiş futbol maçıydı. Acun Medya ekibi ve Survivor yarışmacıları karşılaştı.

SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk yarışma Türk takımı arasında gerçekleşen Anlat Bakalım oldu. Murat ve Acun takımı olarak yarışmacılar ikiye ayrıldı. Yarışmayı ise 4-2 Acun Ilıcalı'nın takımı kazandı ve tüm yarışmacılara çikolata ödülü verildi.

SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'da Acun Medya ile Survivor yarışmacıları arasında gerçekleşen futbol maçında önce kızlar sahaya çıktı. Kızlar arasında gerçekleşen futbol maçında 3-0 Survivor yarışmacıları kazandı.

Erkekler arasında gerçekleşen maçta ise, ilk yarıyı Acun Medya 4-3'lük skorla bitirdi. İkinci yarı da büyük bir çekişmeyle başladı. Yarışmacılardan ardı ardına gol geldi. Maç sırasında Acun Ilıcalı çok fena sakatlandı. Ve maç 8-7 skorla Acun Medya'nın öndeliğinde bitti. Takım dondurma ile ödüllendirildi.