Survivor 2022 All Star tüm hızılya devam ediyor. Bu sene All Star konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da yarışmacıların bölüm başına ücret aldığı iddia edildi. Survivor'da şampiyon olup kupayı kaldırmak ve büyük ödülü kazanmak için yaşam mücadelesi veren yarışmacıların ne kadar kazandığı merak ediliyor.