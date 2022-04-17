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Survivor yarışmacılarının kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor?

Ekranların fenomen yarışması Survivor bu sene efsaneleşmiş eski yarışmacılardan oluşan kadrosuyla All Star konseptiyle ekranlara geliyor. Eski yarışmacıların yer aldığı yarışmada Survivor yarışmacılarının kaç para aldığı merak konusu oldu. Sosyal medyada Survivor All Star yarışmacılarının haftalık bölüm başı kazançlarının ne kadar olduğu iddiaları dolaşıyor. İşte Survivor yarışmacılarının dudak uçuklatan kazançları...

  • 01
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Survivor 2022 All Star tüm hızılya devam ediyor. Bu sene All Star konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da yarışmacıların bölüm başına ücret aldığı iddia edildi. Survivor'da şampiyon olup kupayı kaldırmak ve büyük ödülü kazanmak için yaşam mücadelesi veren yarışmacıların ne kadar kazandığı merak ediliyor.
  • 02
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler takımı yarışmacılarının bölüm başı aldığı ücretlerin ortaya çıktığı iddia edildi. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre yarışmacıların maaşını belirleyen faktörler arasında yarışmacının tanınırlığı ve yarışma içerisindeki reyting oranı bulunuyor. Peki Survivor yarışmacıları bölüm başına ne kadar kazanıyor? İşte Survivor yarışmacılarının dudak uçuklatan ücretleri...
  • 03
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    İŞTE İDDİAYA GÖRE SURVİVOR YARIŞMACILARIN ALDIKLARI ÜCRETLER

    Sude Burcu: 5 Bin TL
  • 04
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Anıl Berk Baki: 6 Bin TL
  • 05
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Merve Aydın: 6 Bin TL
  • 06
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Berkan Karabulut: 6 Bin TL
  • 07
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Barış Murat Yağcı: 7 Bin TL
  • 08
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Sema Aydemir: 8 Bin TL
  • 09
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Nagihan Karadere: 9 Bin TL
  • 10
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Batuhan Karacakaya: 9 Bin TL
  • 11
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Adem Kılıççı: 9 Bin TL
  • 12
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Ayşe Yüksel: 9 Bin TL
  • 13
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Atakan Arslan: 9 Bin TL
  • 14
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Ogeday Girişken: 10 Bin TL
  • 15
    Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? Yarışmacıların kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor yarışmacıları haftalık bölüm başı kaç TL kazanıyor?

    Nisa Bölükbaşı: 10 Bin TL

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