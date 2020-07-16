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Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 büyük ödülü ne? Acun Ilıcalı Survivor birincisini açıkladı

Survivor 2020 şampiyonu final bölümü ile belli oldu. Survivor 2020 finalinde Cemal Can Cansever ve Barış Murat Yağcı yarıştı. Galataport'ta canlı yayınlanan Survivor 2020 şampiyonunu Acun Ilıcalı SMS oylamasının ardından açıkladı. Peki Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 büyük ödülü ne? Acun Ilıcalı Survivor birincisini açıkladı. İşte Survivor 2020 finalinde yaşananlar...

Survivor

Survivor 2020 şampiyonu ise SMS oylamasının sonucunda belli oldu. Survivor'da aylar süren zorlu mücadelenin ardından finale kalan isimler Cemal Can Cansever ve Barış Murat Yağcı oldu. Nefes kesen yarışmada Survivor 2020 birincisini Acun Ilıcalı açıkladı. Peki Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 büyük ödülü ne? İşte Survivor 2020 şampiyonu ve final bölümüne dair tüm detaylar...

2020 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam saat 20.00'da başlayan canlı yayınla birlikte Survivor 2020'nin şampiyonu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu program Galataport'tan canlı yayınlandı. Acun Ilıcalı, SMS oylamasının sonucunda dün akşam en çok oyu alan ismi açıkladı. Survivor 2020 Türkiye şampiyonu Cemal Can Cansever oldu.

CEMAL CAN'A DANLA BİLİC'TEN DUYGUSAL KUTLAMA

Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven'in fenomen arkadaşı Danla Bilic ile sarılmaları izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Danla Bilic, arkadaşının şampiyonluğunu, "Kazanacağımız savaş yok cemom. Bugün geçen sene ilk videomuzu yayınladığımız gündü, bu sene tarih yazdık diyebilir miyiz hep birlikte" sözleriyle kutladı.

SURVİVOR 2020 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.

SURVIVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU.

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan formatından Türk takımından Yusuf Karakaya, Yunan takımından ise Katerina Dalaka olmuştu.

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