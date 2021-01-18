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Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? - Survivor Sancakay Morgül nereli, boyu kaç? Biyografisi

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan macera yarışması Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 ismin büyük bir mücadele vereceği yarışmada Sancakay Morgül, Ünlüler için mücadele ediyor. Peki Survivor Sancakay Morgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? - Survivor Sancakay Morgül nereli, boyu kaç? Biyografisi

Survivor Sancakay kimdir? Soruları ekrana gelen Survivor 2021'in ardından merak konusu oldu. Gönüllüler takımının yarışmacısı Sancakay performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Survivor Sancakay hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize’de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3’e kadar İzmir’de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4’de Rize’nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul’a taşındım ve şu an lisans 4. sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve gitar çalıyorum.”

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