Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor'a üç kez katılarak adından söz ettiren ve zaman zaman da polemiklere konu olan Sema Aydemir araştırma konusu oldu. Survivor'a katılan yeni yarışmacı haberlerinin ardından Sema Aydemir'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir? İşte detaylar...