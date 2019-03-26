Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında zorlu ada koşulları ve yarışmalar ile mücadele eden yarışmacılar canlarını dişine takarak yarışıyor... Haberimizde Yunan takımının başarılı yarışmacısı Dimitra Vamvakousi'nin hayatını ele aldık işte tüm detaylar...

Dimitra Vamvakousi Kimdir?

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.