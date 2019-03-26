Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında zorlu ada koşulları ve yarışmalar ile mücadele eden yarışmacılar canlarını dişine takarak yarışıyor... Haberimizde Yunan takımının başarılı yarışmacısı Patrick Ogunsoto'nun hayatını ele aldık işte tüm detaylar...

Patrick Ogunsoto Kimdir?

Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan’da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan’da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor’da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.