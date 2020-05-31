Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'nin 92. bölümünde 2. dokunulmazlık avantaj oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Sorusu merak ediliyordu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan ekip ve eleme adayı belli oldu. İşte 30 Mayıs Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde iki takım dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. İki eleme adayı çıkaran Ünlüler üçüncü dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti fakat yarışı 10'a 7 Gönüllüler takımı kazandı...

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybetti. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu. İkinci eleme adayı ise Elif oldu. Üçüncü eleme adayı ise Aycan oldu. Yarın dördüncü dokunulmazlık oyununun ardından son eleme adayı belirlenecek ve adaya veda eden isim belli olacak.

SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.