Survivor 2022'de bu senenin birleşmeye kadar en çok kilo veren yarışmacıları erkeklerde aynı kilo sayısına sahip olan Hikmet ve Yasin oldu. Ancak yüzde hesabına göre daha fazla kilo veren isim Yasin oldu.

Kadınlarda ise en çok kilo veren yarışmacı Evrim Keklik oldu.