Survivor 2021’de dün akşam gergin bir konsey ekrana geldi. Survivor Türkiye’nin 44. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim oyununda karşı karşıya geldi ve aileleri ile iletişim kurma isteyen yarışmacıların mücadelesi nefes kesti. 9 Mart 2021 Survivor yeni bölümde iletişim oyunu sırasında çok sinirlenen Çağrı, sunucu Murat Ceylan’a ters cevaplar vermesi ve üzerine yürümesi sonrasında yarışmayı bırakma noktasına geldi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, bu kararı ona bıraktı ve gözler Çağrı’nın Survivor’dan ayrılıp ayrılmadığını söyledi. Peki Survivor’da kim elendi, kim gitti? Çağrı mı, Öykü mü? 9 Mart Survivor son bölüm

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda iki takımdan birer kadın ve erkek yarışmacıları seçildi. Ünlüler İsmail - Merve, Gönüllüler Poyraz - Aleyna Kalaycıoğlu ile parkura çıktı. Çok zorlu parkurda Poyraz, atışları ile avantajı Gönüllüler takımına kazandırdı.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de iletişim oyununda Barış sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Gönüllüler takımı ise eşitlik sağlansın diye Steven'ı ilk seçimde oyun dışında bıraktı. İletişim oyunu parkuru tam bir çamur parkuru idi. Yarışmacılar, denge tahtası ve su engelini aştıktan sonra üç farklı çamur engelini geçmesi gerekiyordu. Yarışmacılar, çamur engelinde inanılmaz zorlandı. İyice ağırlaşan bu çamur engelini aşan yarışmacılar, finalde Amerikan futbol topu ile 2 basket atışı yapması gerekiyordu. Atış sırasında içerdeki top dışarı çıkarsa o basketi yeniden atmaları gerekiyordu. Birçok yarışmacı bu nedenle talihsiz şekilde sayı kaybetti. Ünlüler oyunda 5-1 üstünlüğü ele geçirmiş olsa bile günün sonunda iletişim oyununu 10-8 skorla kazanan Gönüllüler oldu. Oyunda Aleyna Çalışkan, üçte üç yaparak takımının oyunu kazanmasına büyük katkısı oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor Türkiye'de bu akşam iletişim oyununu Ünlüler kazanırsa ailelerinden gelen elektronik postayı okuyabilecek. Gönüllüler kazanırsa bir arkadaşı ile WhatsApp üzerinden yazışabilecek.

SURVİVOR’DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler kaybetmişti. Bu yüzden iki ada konseyinde üç eleme adayı çıkardılar. İlk ada konseyinde Öykü Uysal ile Hanzade’nin isimleri aynı sayıda yazılınca ikisi de potaya girmişti. İkinci ada konseyinde ise ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Halk oylamasına göre Gönüllüler takımı SMS birincisi Ayşe oldu. Ve Ayşe, 4. eleme adayı olarak Dora'yı söyledi.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de bu hafta yarışmaya veda eden isim Gönüllüler takımından oldu. Bu haftanın eleme adayları; Öykü Uysal, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Dora oldu. SMS sıralamasına göre en az SMS oyunu alan Öykü Uysal yarışmaya veda etti.

SURVİVOR ÇAĞRI YARIŞMAYI BIRAKTI MI?

İletişim oyunu sırasında sinirlenen Çağrı’nın Murat Ceylan’a karşı sözleri ve hareketleri karşısında Acun Ilıcalı tarafından 5 kez ödülden faydalanmama şeklinde ceza verildi. Ayrıca Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan'a "Eğer yarışmayı bırakırsan mutlu olurum" dedikten sonra kararını açıklamasını istedi. Bunun karşılığında gözyaşlarına boğulan Çağrı Atakan, kararını açıklaması için bir hafta süre istedi. Çağrı Atakan, yarışmaya dair kesin kararını önümüzdeki hafta konseyde açıklayacak.