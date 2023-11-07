Susan Sarandon: Filistin'in yanındayım

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sarandon, ABD'nin New York kentinde, 5 Kasım'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinden bir fotoğrafını paylaştı.

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"HERKES ÖZGÜR OLANA KADAR KİMSE ÖZGÜR DEĞİLDİR"



Susan Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" değerlendirmesinde bulundu.