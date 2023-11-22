Susan Sarandon, Gazze'ye destek verdi, boykot edildi

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Susan Sarandon, Filistin'e destek konuşmasında, "Şu anda bu ülkede Yahudi olmaktan korkan ve sıklıkla şiddete maruz kalan, Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmakta olan pek çok insan var” demişti.