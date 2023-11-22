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        Haberler Dünyadan Susan Sarandon, Gazze'ye destek verdi, boykot edildi - Dünyadan magazin haberleri

        Susan Sarandon, Gazze'ye destek verdi, boykot edildi

        Susan Sarandon, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood'u karşısına aldı. Ünlü bir menajerlik ajansının 2014'ten bu yana birlikte çalıştığı oyuncuyla yollarını ayırdığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:04
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        Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, İsrail şiddetine karşı Filistin'i desteklemişti.

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        Susan Sarandon, Filistin'e destek konuşmasında, "Şu anda bu ülkede Yahudi olmaktan korkan ve sıklıkla şiddete maruz kalan, Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmakta olan pek çok insan var” demişti.

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        "ÇOCUKLARIN KATLEDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ" DEMİŞTİ

        77 yaşındaki Susan Sarandon, ayrıca; "Filistin halkının yanında yer almak için Filistinli olmanıza gerek yok. Beş bine yakın çocuğun katledilmesinin kabul edilemez ve savaş suçu olduğunu anlamak için Filistinli olmanıza gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

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        HOLLYWOOD'U KARŞISINA ALDI

        'Page Six'in aktardığına göre; ünlü oyuncu, İsrail’in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood’u karşısına aldı.

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        BOYKOT EDİLDİ

        Hollywood'un ünlü bir menajerlik ajansının 2014'ten bu yana birlikte çalıştığı Susan Sarandon ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

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        Kaynaklar, menajerlik şirketindeki birkaç çalışanın Susan Sarandon'un yorumlarından son derece incindiğini aktardı. Ajansın sözcüsü de yaptığı açıklamayla artık ünlü oyuncuyu temsil etmediklerini duyurdu.

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        Hollywood'un en büyük ve en prestijli menajerlik şirketlerinden biri olan ajansın temsil ettiği isimler arasında Johnny Depp, Harrison Ford, Charlize Theron gibi oyuncular da vardı.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Depo Photos

        #Susan Sarandon
        #Filistin
        #gazze
        #israil
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