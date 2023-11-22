Susan Sarandon, Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
Susan Sarandon, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood'u karşısına aldı. Ünlü bir menajerlik ajansının 2014'ten bu yana birlikte çalıştığı oyuncuyla yollarını ayırdığı öğrenildi
Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, İsrail şiddetine karşı Filistin'i desteklemişti.
Susan Sarandon, Filistin'e destek konuşmasında, "Şu anda bu ülkede Yahudi olmaktan korkan ve sıklıkla şiddete maruz kalan, Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmakta olan pek çok insan var” demişti.
"ÇOCUKLARIN KATLEDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ" DEMİŞTİ
77 yaşındaki Susan Sarandon, ayrıca; "Filistin halkının yanında yer almak için Filistinli olmanıza gerek yok. Beş bine yakın çocuğun katledilmesinin kabul edilemez ve savaş suçu olduğunu anlamak için Filistinli olmanıza gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.
HOLLYWOOD'U KARŞISINA ALDI
'Page Six'in aktardığına göre; ünlü oyuncu, İsrail’in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood’u karşısına aldı.
BOYKOT EDİLDİ
Hollywood'un ünlü bir menajerlik ajansının 2014'ten bu yana birlikte çalıştığı Susan Sarandon ile yollarını ayırdığı öğrenildi.
Kaynaklar, menajerlik şirketindeki birkaç çalışanın Susan Sarandon'un yorumlarından son derece incindiğini aktardı. Ajansın sözcüsü de yaptığı açıklamayla artık ünlü oyuncuyu temsil etmediklerini duyurdu.