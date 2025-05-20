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        Haberler Gündem Güncel Süt sağmak isterken akıma kapıldı! | Son dakika haberleri

        Süt sağmak isterken akıma kapıldı!

        Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda 59 yaşındaki Nurettin Ünaler, süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:35
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        Süt sağmak isterken akıma kapıldı!
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılan Nurettin Ünaler (59), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.30 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi’nde Sulukuyu yaylasında meydana geldi. Nurettin Ünaler, süt sağmak için ahıra girdi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ünaler, süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılıp, hayatını kaybetti. Ünaler’in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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