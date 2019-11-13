Buna göre, toplanan inek sütü miktarı eylülde yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 730 bin 516 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 5,2 azalarak 112 bin 983 tona düştü. İnek peyniri üretimi yüzde 4,6 azalarak 55 bin 486 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 20,9 artışla 2 bin 120 tona çıktı.

Yoğurt üretimi 101 bin 449 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı. Ayran üretimi ise 65 bin 45 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Eylülde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da yüzde 7,7 azaldı.