Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 Ağustos dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 820 bin 835 ton oldu.

Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı

Buna göre, Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 820 bin 835 ton inek sütü toplandı. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 5 arttı, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 11,4 artarak 118 bin 996 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,9 artarak 1 milyon 71 bin 903 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8,6 azalarak 94 bin 456 ton, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 733 bin 189 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 39,9, yağsız süt tozu yüzde 25, kaymak üretimi yüzde 18,4, inek peyniri üretimi yüzde 10,4, tereyağı üretimi yüzde 4,3, artarken, ayran üretimi yüzde 0,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 10,8 azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 11,3, inek peyniri yüzde 9,6, tereyağı üretimi yüzde 7,8, kaymak üretimi yüzde 4,1, yağsız süt tozu yüzde 3,2 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 6,1 ve ayran üretimi yüzde 14,1 azaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hazine'nin borçlanma limiti iki katına çıkarıldı
İŞ-YAŞAMHazine'nin borçlanma limiti iki katına çıkarıldı
Ağustos ayı dış ticaret endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMİhracat birim değer endeksi arttı
Hal rüsumuna düzenleme - Haberler
İŞ-YAŞAMHâl vergisine düzenleme
Türk üreticiler ABD'ye 110 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman sağladı
İŞ-YAŞAMABD'ye 110 milyon dolarlık ihracat
Eylülde 536 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
İŞ-YAŞAM536 firmaya dahilde işleme izin belgesi
Mücevher ihracatı eylülde 313 milyon dolar oldu
İŞ-YAŞAMMücevher ihracatı eylülde azaldı
TÜBİTAK 34 personel alacak
İŞ-YAŞAMTÜBİTAK personel alacak
TECHXTILE Start-Up Challenge Başvuruları Başladı
İŞ-YAŞAMTECHXTILE Start-Up Challenge Başvuruları Başladı
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi destek ücreti başvurusu nasıl yapılır?
İŞ-YAŞAMNakdi ücret desteği ödemeleri başladı
Koton’a yeni CEO
İŞ-YAŞAMKoton’da üst düzey atama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X