Buna göre, Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 820 bin 835 ton inek sütü toplandı. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 5 arttı, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 11,4 artarak 118 bin 996 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,9 artarak 1 milyon 71 bin 903 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8,6 azalarak 94 bin 456 ton, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 733 bin 189 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 39,9, yağsız süt tozu yüzde 25, kaymak üretimi yüzde 18,4, inek peyniri üretimi yüzde 10,4, tereyağı üretimi yüzde 4,3, artarken, ayran üretimi yüzde 0,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 10,8 azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 11,3, inek peyniri yüzde 9,6, tereyağı üretimi yüzde 7,8, kaymak üretimi yüzde 4,1, yağsız süt tozu yüzde 3,2 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 6,1 ve ayran üretimi yüzde 14,1 azaldı.