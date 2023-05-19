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Sütlacın yapım aşamasında kıvamını tutturmak da bir o kadar önemlidir. Kendi içerisinde püf noktaları bulunan sütlacın saklama koşulları da merak edilmekte ve internet üzerinde çokça aratılmaktadır. Sütlaç bozulur mu? Sütlaç dolapta ve oda sıcaklığında kaç gün dayanır? Kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Nasıl saklanmalıdır? İşte, sütlaçla ilgili merak edilen detaylar.

Sütlaç Bozulur Mu?

Sütlü tatlılarda 3-3 kuralı vardır. Bu kurala göre sütlü tatlılar oda sıcaklığında 3 saatten fazla, buzdolabında ise 3 günden fazla bekletilmemelidir. Bu kural sütlaç içinde geçerlidir. Süt ve süt ürünleri kolay bozulabilen besinlerdir. Bozulmaya başladığından itibaren kokusunda ve tadında farklılık olacaktır.

Sütlaç Kaç Gün Dayanır?

Sütlacın dayanma süresi bulunduğu ortama göre farklılık göstermektedir. Sütlü tatlılar hızlı bozulmaya müsait yapıdadır. Bu sebeple serin bir ortamda ancak 3 saat kadar tutulabilir. 3 saatten sonra tatlı bozulmaya başlayacaktır. Buzdolabında ise maksimum bekleme süresi 3 gündür. 3 günden sonra tadında ve kokusunda değişiklik olmasa bile yenmesi önerilmez. Buzlukta saklaması da sütlaç için iyi bir alternatif değildir.

Sütlaç Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Sütlaç için en iyi koruma alanı buzdolabıdır. Buzluk ya da derin dondurucu sütlacı saklayabilirsiniz. Ancak 1 haftayı geçmemek koşuluyla. Sütlaç buzdolabında 3 günden fazla tutulmamalıdır. Buzlukta ise bu süre 1 haftaya kadar uzayabilir. Sütlaç taze olarak tüketilmesi gereken bir tatlıdır.

Sütlaç Kaç Gün Bekler?

Sütlü tatlılar hassas yapıda olduklarından dolayı kolay bozulurlar. Özellikle açık ve nemli ortamlarda bırakılan sütlaç tarzı sütlü tatlılar saatlerce içinde tüketilemeyecek hale gelebilirler. Bu sebeple oda sıcaklığında maksimum 3 saat kadar bekletilmelidir. Buzdolabında 3 gün kadar bekletilebilir.

Sütlaç Kaç Günde Bozulur?

Şayet sütlaç buzdolabı dışında ve sıcak bir ortamdaysa 3 saatten sonra bozulmaya başlayacaktır. Ancak buzdolabında 3 gün kadar gönül rahatlığıyla bekletilebilir. Buzluk ya da derin dondurucuda bekletilme süresi 1 haftaya geçmemelidir.

Sütlaç Nasıl Saklanmalı?

Sütlaç dışarıda bırakılmamalı mutlaka buzdolabına koyulmalıdır. Sütlaçlarınızın hava temasına maruz kalmadığına emin olmanız gerekir. Hava alan sütlaç daha kolay bozulacaktır. Bu sebeple ağzını sıkıca kapatarak buzdolabına ya da buzluğa koyulmasını tavsiye ederiz. Ancak sütlacı buzlukta saklamanızı tavsiye etmiyoruz. Bunun sebebi buzluktan çıkarılan sütlaçların sulanma yapması ve tat olarak değişmesidir.

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