Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Sütlaç Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Sütlaç Dolapta Kaç Gün Dayanır?
ABONE OL

Sütlaç bozulur mu, nasıl saklanmalı? Sütlaç dolapta kaç gün dayanır?

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin başında gelen sütlaç, büyük küçük herkesin çokça tükettiği tatlılardan biridir. Bayramlarda, altın günlerinde ya da özel günlerde sütlaç masadaki yerini almaktadır. İşte, detaylar.

Sütlaç Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Sütlaç Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Sütlacın yapım aşamasında kıvamını tutturmak da bir o kadar önemlidir. Kendi içerisinde püf noktaları bulunan sütlacın saklama koşulları da merak edilmekte ve internet üzerinde çokça aratılmaktadır. Sütlaç bozulur mu? Sütlaç dolapta ve oda sıcaklığında kaç gün dayanır? Kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Nasıl saklanmalıdır? İşte, sütlaçla ilgili merak edilen detaylar.

Sütlaç Bozulur Mu?

Sütlü tatlılarda 3-3 kuralı vardır. Bu kurala göre sütlü tatlılar oda sıcaklığında 3 saatten fazla, buzdolabında ise 3 günden fazla bekletilmemelidir. Bu kural sütlaç içinde geçerlidir. Süt ve süt ürünleri kolay bozulabilen besinlerdir. Bozulmaya başladığından itibaren kokusunda ve tadında farklılık olacaktır.

Sütlaç Kaç Gün Dayanır?

Sütlacın dayanma süresi bulunduğu ortama göre farklılık göstermektedir. Sütlü tatlılar hızlı bozulmaya müsait yapıdadır. Bu sebeple serin bir ortamda ancak 3 saat kadar tutulabilir. 3 saatten sonra tatlı bozulmaya başlayacaktır. Buzdolabında ise maksimum bekleme süresi 3 gündür. 3 günden sonra tadında ve kokusunda değişiklik olmasa bile yenmesi önerilmez. Buzlukta saklaması da sütlaç için iyi bir alternatif değildir.

Sütlaç Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Sütlaç için en iyi koruma alanı buzdolabıdır. Buzluk ya da derin dondurucu sütlacı saklayabilirsiniz. Ancak 1 haftayı geçmemek koşuluyla. Sütlaç buzdolabında 3 günden fazla tutulmamalıdır. Buzlukta ise bu süre 1 haftaya kadar uzayabilir. Sütlaç taze olarak tüketilmesi gereken bir tatlıdır.

Sütlaç Kaç Gün Bekler?

Sütlü tatlılar hassas yapıda olduklarından dolayı kolay bozulurlar. Özellikle açık ve nemli ortamlarda bırakılan sütlaç tarzı sütlü tatlılar saatlerce içinde tüketilemeyecek hale gelebilirler. Bu sebeple oda sıcaklığında maksimum 3 saat kadar bekletilmelidir. Buzdolabında 3 gün kadar bekletilebilir.

Sütlaç Kaç Günde Bozulur?

Şayet sütlaç buzdolabı dışında ve sıcak bir ortamdaysa 3 saatten sonra bozulmaya başlayacaktır. Ancak buzdolabında 3 gün kadar gönül rahatlığıyla bekletilebilir. Buzluk ya da derin dondurucuda bekletilme süresi 1 haftaya geçmemelidir.

Sütlaç Nasıl Saklanmalı?

Sütlaç dışarıda bırakılmamalı mutlaka buzdolabına koyulmalıdır. Sütlaçlarınızın hava temasına maruz kalmadığına emin olmanız gerekir. Hava alan sütlaç daha kolay bozulacaktır. Bu sebeple ağzını sıkıca kapatarak buzdolabına ya da buzluğa koyulmasını tavsiye ederiz. Ancak sütlacı buzlukta saklamanızı tavsiye etmiyoruz. Bunun sebebi buzluktan çıkarılan sütlaçların sulanma yapması ve tat olarak değişmesidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pişmiş Yaprak Sarması Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmiş Yaprak Sarması Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmiş yaprak sarması bozulur mu?
Pişmemiş Köfte Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmemiş Köfte Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmemiş köfte bozulur mu?
Pişmemiş Köfte Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmemiş Köfte Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmemiş köfte bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pişmemiş Ispanak Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmemiş Ispanak Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmemiş ıspanak bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pişmemiş Börek Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmemiş Börek Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmemiş börek bozulur mu?
Pilav Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pilav Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pilav bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pekmez Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pekmez Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pekmez bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pasta Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pasta Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pasta bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Mercimek Köftesi Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Mercimek Köftesi Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Mercimek köftesi bozulur mu?
Makarna Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Makarna Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Makarna bozulur mu, nasıl saklanmalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.