        Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri yarın başlıyor!

        Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri yarın başlıyor!

        Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur, ENKA Spor'un ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:18
        Sutopu Erkekler Challenger Kupası İstanbul'da başlıyor!
        Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu karşılaşmaları, ENKA Spor'un ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacak.

        Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Su Sporları Birliğinin (EA) 2025-2026 sezonu takviminde yer alan organizasyonda C Grubu müsabakaları, 28-30 Kasım tarihlerinde ENKA Sutopu Havuzu'nda yapılacak.

        ENKA Spor'un yanı sıra Heybeliada Su Sporları ve Büyük Britanya ekibi Welsh Wanderers'ın yer aldığı grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, 2. tura yükselecek.

        Maç programı şöyle:

        Yarın:

        12.00 ENKA Spor-Heybeliada Su Sporları

        29 Kasım Cumartesi:

        12.00 ENKA Spor-Welsh Wanderers

        30 Kasım Pazar:

        12.00 Welsh Wanderers-Heybeliada Su Sporları

