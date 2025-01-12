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        Haberler Spor Diğer Sutopunda tarihi başarı: Galatasaray ve İzmir Büyükşehir Belediye Final Four'da - Diğer Haberleri

        Sutopunda tarihi başarı: Galatasaray ve İzmir Büyükşehir Belediye Final Four'da

        Sutopu branşında çok önemli bir başarının daha altına imza atıldı. Galatasaray Zena Spor ile İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. Eleme Turu Müsabakalarının ardından Final Four'a katılma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 20:15 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:18
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        Sutopunda tarihi başarı!
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        Sutopu branşında çok önemli bir başarının daha altına imza atıldı. Galatasaray Zena Spor ile İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. Eleme Turu Müsabakalarının ardından Final Four'a katılma hakkı kazandı.

        6-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kalamış Engin Bora Yüzme Havuzu'nda düzenlenen LEN Challenger Cup Kadınlar 2.Eleme Turu Müsabakalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü A Grubu'nda mücadele etti. İzmir temsilcisi, müsabakaları namağlup birinci tamamlayarak Final Four biletini kaptı.

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        Galatasaray Zena Spor Kulübü ise aynı grupta çıktığı müsabakalar sonunda ikinci sırayı alarak Final Four'a kalmayı başardı.

        7-10 Kasım tarihlerinde oynanan Challenger Cup Kadınlar 1. Eleme Turu Müsabakaları'nda A Grubu'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, müsabakaları namağlup birinci; D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Zena Spor Kulübü ise müsabakaları 2. olarak tamamlayarak bir üst tura yükselmişti.

        Final-Four müsabakalarının düzenleneceği ülke ve tarih ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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