2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grubun ve turnuvanın favorilerinden mavi beyazlıların en büyük umudu Lionel Messi de mücadelede ilk 11 oynayacak. İşte, Suudi Arabistan Arjantin maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'ler...