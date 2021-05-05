Suudi Arabistan'dan hac kararı 0:00 / 0:00

Covid-19 nedeniyle geçen yıl hac ziyaretini durduran Suudi Arabistan dünyada yükselen vaka sayıları ve varyant endişesi nedeniyle hac ziyaretini tekrar kapatması gündemde.

Karar özellikle yurt dışından gelen hac ziyaretçilerini ilgilendiriyor. Reuters’ın aktardığı habere göre ortak bir karara varılmadı ancak muhtemel yasak gündemde.

Kısıtlama kararına ilişkin yalnızca yurt dışından gelecek olanların değil aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşlarını da kısmi olarak kapsayabileceği belirtiliyor.

Hac ziyareti kısıtlaması kapsamında yaş sınırlaması da kulislerde konuşulan gündemlerden biri.

Suudi Arabistan ekonomisi için büyük katkısı olan hac ibadetinin her yıl geleneksel olarak gerçekleştiriliyor. Hac ibadeti kapsamında yurt dışından 2,5 milyondan fazla ziyaretçi bölgeye akın ediyor.