Suudi Arabistan Pro Ligi, dünyada 38'den 17. basamağa tırmandı

Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nin bir gün dünya futbolundaki en güçlü turnuvalar arasında yer alabileceğini iddia etti. Tarihin en iyi futbolcusu olarak gösterilen Portekizli'nin bu alandaki ezeli rakibi Lionel Messi'nin Inter Miami, Manchester United ve Real Madrid'e katılmasından kısa bir süre sonra Ocak 2023'te Al-Nassr FC'ye transfer olan ve Suudi Arabistan'a bir dizi büyük ismin gelmesine yol açan Ronaldo, Suudi liginin Major League Soccer'dan daha iyi olduğunu belirtti.

Brezilyalı yıldız Neymar da Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'den Al Hilal SFC'ye geçtikten sonra bu ligin bir önceki ligi Ligue 1'den daha iyi olabileceğini söyledi. Peki Suudi Pro Ligi oyuncu kalitesi açısından gerçekten hangi sırada yer alıyor? Transferroom'un veri analizleri, 2023 Yaz Transfer Penceresi'nden sonra nerede durduğunu ortaya koyuyor.

TransferRoom'un yeni veri odaklı Oyuncu Reytingleri özelliği, kulüplere ve menajerlere bir oyuncunun yerel lig ve uluslararası arenadaki genel kalitesi hakkında bir bakışta rehberlik ediyor. Ayrıca farklı liglerin göreceli gücünü ölçmek için de bir araç sağlıyor. TransferRoom, dünya çapındaki her turnuvada ilk on birde oynayan oyuncuların ortalama Oyuncu Derecelendirmesini hesaplayarak, Suudi Pro Ligi'nin küresel futbol dünyasındaki yerini netleştirmek için bir lig tablosu oluşturdu. Bu tablo aynı zamanda Ronaldo ile başlayan ve sona erme emaresi göstermeyen hırslı transfer hamlesi sayesinde dünya futbolunun en büyük yıkıcısının kısa sürede ne kadar yol kat ettiğini de gösteriyor.

Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ilk beşi tamamlarken, İngiltere Premier Ligi'nin tablonun zirvesinde yer alması pek de şaşırtıcı değil. Suudi Pro Ligi 72,8'lik ortalama Oyuncu Reytingi ile 17. sırada yer alıyor - 73 ortalamaya sahip MLS'in bir sıra altında. Verilere göre Suudi liginin ortalama 85 puan alan iki oyuncuya daha ihtiyacı var ki bu da Al-Hilal'in yeni transferleri Kalidou Koulibaly (85.9) ve Rúben Neves'in (84.6) seviyesi arasında. Suudi liginin ortalama oyuncu kalitesindeki değişim oranı özellikle dikkat çekici; lig 14 transferle 85+ puanlı oyuncularda Hollanda Eredivisie'yi (74.3) yakalarken, Portekiz Primeira Liga'nın (75.7) 25 transfer gerisinde kaldı. İstatistikler Suudi Pro Ligi'nin şu anda Ligue 1'in derinlikli gücünden çok uzakta olduğunu gösteriyor. Ligin, Fransa'nın en üst liginin Oyuncu Değerlendirme puanına eşit olması için 85 ortalama ile 57 transfere, Premier Lig'in kalitesine ulaşması için ise 90 transfere ihtiyacı var.