Suudi Arabistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Suudi Arabistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

SUUDİ ARABİSTAN TELEFON KODU

Suudi Arabistan telefon kodu +966’dır. Bu ülke ile telefon üzerinden iletişime geçmek isteyen kişilerin ilgili kodu kullanması gerekir. Aksi hâlde arama düşmez. Bu kod, Suudi Arabistan sınırları içindeki tüm numaraların başına eklenerek uluslararası aramalarda kullanılması için belirlenmiştir. Arabistan içinde Riyad’daki bir numarayı Türkiye’den aramak istiyorsanız önce +966 kodunu çevirmeniz şarttır. Bu kodun ardından ise şehir kodu ve ardından telefon numarası girilir. GSM operatörleri de bu yapıya dâhil edilmiştir.

SUUDİ ARABİSTAN PARA BİRİMİ

Suudi Arabistan birimi ise Suudi Arabistan Riyali’dir. Ayrıca ülkenin uluslararası para kodu resmi olarak “SAR” olarak geçer. İşte bazı detaylar;

Riyal parası özellikle petrol gelirlerine dayalı istikrarlı ekonomiyle beraber oldukça desteklidir.

1 Suudi Arabistan Riyali, 100 halala’ya bölünür.

Ülkede madeni paralar hem de kâğıt banknotlar yaygın şekilde kullanılır.

Riyal, Amerikan doları karşısında nispeten sabit tutulur.

SUUDİ ARABİSTAN PLAKA KODU

Suudi Arabistan plaka kodu için ülkede sunulan net bir kombinasyon yoktur. Bu ülkede araç plakaları Arap harfleriyle yazılır ve Latin harfleriyle de ifade edilir. Yani özel bir plaka kodu sistemi yerine şehirlerin isimleri ve harf kombinasyonları plakalara dâhil edilir. . Örneğin, Riyad’da tescil edilen bir aracın plakası Arapça harflerle yazılırken, aynı bilginin Latin karşılığı da plakanın altında bulunabilir. Bu sistem sayesinde yerel halk ve turisler için kolaylık sağlanmıştır.