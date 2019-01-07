2018 yılında kadınlara araba kullanma gibi pek çok hakkın tanındığı ve reforma gidildiği ülkede, atılan adım kadın hakları için önemli bir gelişme gibi görülse de, ülkede halen medeni hukuk düzenlemeleri tartışılıyor.

Suudi avukat Nisreen el Hamdi, bu yasayla birlikte kadınların nafaka hakkını alabileceklerini vurguladı.

Suudi Arabistan'da kadınların halen birçok şeyi yalnız başlarına yapmaları yasak. Yalnız başına seyahat, evlenmek, pasaport başvurusu yapmak, banka hesabı açmak gibi birçok şey, kadınların kocaları, babaları veya kardeşlerinden izin almalarıyla mümkün.

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