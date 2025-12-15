Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Suveyda'da çatışma çıktı | Dış Haberler

        Suveyda'da çatışma çıktı

        Suriye'nin Suveyda ilinde, iç güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 23:21 Güncelleme: 15.12.2025 - 23:22
        Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde iç güvenlik güçleri ile Durzilerin bir kısmının lideri Hikmet el Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Hecri liderliğindeki yasadışı gruplar, Suveyda'da Suriye güvenlik güçlerine ait noktalara saldırı düzenledi.

        Suriye güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

        Ağır ve makinalı silahların kullanıldığı çatışmada ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

        SANA'daki bir diğer habere göre, Suveyda'nın Busan köyünde şair ve aktivist Enver Fevzat eş-Şair, dün akşam kimliği belirsiz silahlı bir kişinin evinin önünde açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

        Olayın arkasında, Suveyda’da faaliyet gösteren ve Hikmet el-Hecri’ye bağlı "Ulusal Muhafız" isimli yasa dışı silahlı grubun olduğu ileri sürüldü.

        Şair Enver Fevza eş Şair, İsrail destekli "Ulusal Muhafız" grubunu eleştirmesiyle gündeme gelmişti.

        Suveyda'da son durum

        Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

        Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

        Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

        Ateşkes kısa sürede bozulurken Dürzileri koruma bahanesiyle İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

        İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

        Suveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Suveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

        Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Suveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

