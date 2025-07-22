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        Süveyda'dan tahliyeler sürüyor

        Bedevi aileleri tahliye etmek üzere 11 otobüslük konvoy Süveyda iline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:43
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        Süveyda'dan tahliyeler sürüyor
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        Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerde tutulan Bedevi ailelerin tahliyesi amacıyla oluşturulan 11 otobüslük ikinci konvoy kent merkezine giriş yaptı.

        İçişleri Bakanlığı ile Hecri arasında varılan ateşkes ve tahliye anlaşmaları çerçevesinde, ikinci tahliye konvoyu kent merkezine girdi.

        Hecri'ye bağlı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde alıkonulan Bedevi sivillerin tahliyesi amacıyla oluşturulan konvoyda 11 otobüs yer alıyor.

        Bölgedeki Hristiyan ailelerin de tahliye edilmesi planlanırken, konvoyun 109 numaralı kara yolu üzerinden Dera iline doğru hareket etmesi bekleniyor.

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        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, alıkonulan ailelerin Dera'ya nakledilmesi için Birleşmiş Milletler'den de bir heyet Süveyda kent merkezine girmek için hazırlık yapıyor.

        Öte yandan, Hecri yanlısı Dürzi silahlı gruplar, aşiret savaşçılarının Süveyda kent merkezine girişini engellemek için yol kontrol noktasında duran iç güvenlik güçlerine Valga köyü yakınlarında ateş açması sonucunda 3 güvenlik mensubu yaralandı.

        21 Temmuz'da gerçekleşen ilk tahliye operasyonunda 4 otobüs ve yaklaşık 20 özel araçla birçok Bedevi aile Dera iline ve kırsalındaki bölgelere taşınmıştı.

        Süveyda'daki çatışmalar

        Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

        Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

        İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

        Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

        Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

        13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

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