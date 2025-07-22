Süveyda'dan tahliyeler sürüyor

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerde tutulan Bedevi ailelerin tahliyesi amacıyla oluşturulan 11 otobüslük ikinci konvoy kent merkezine giriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı ile Hecri arasında varılan ateşkes ve tahliye anlaşmaları çerçevesinde, ikinci tahliye konvoyu kent merkezine girdi.

Hecri'ye bağlı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde alıkonulan Bedevi sivillerin tahliyesi amacıyla oluşturulan konvoyda 11 otobüs yer alıyor.

Bölgedeki Hristiyan ailelerin de tahliye edilmesi planlanırken, konvoyun 109 numaralı kara yolu üzerinden Dera iline doğru hareket etmesi bekleniyor.

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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, alıkonulan ailelerin Dera'ya nakledilmesi için Birleşmiş Milletler'den de bir heyet Süveyda kent merkezine girmek için hazırlık yapıyor.

Öte yandan, Hecri yanlısı Dürzi silahlı gruplar, aşiret savaşçılarının Süveyda kent merkezine girişini engellemek için yol kontrol noktasında duran iç güvenlik güçlerine Valga köyü yakınlarında ateş açması sonucunda 3 güvenlik mensubu yaralandı.