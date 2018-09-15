Suwon City - Ansan Greeners düellosu

Suwon City ve Ansan Greeners, 16 Eylül 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. 36 puanlı Suwon City 6. sırada bulunuyor, Ansan Greeners 29 puana sahip ve 10. sırada. Suwon City son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ansan Greeners, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 569 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Suwon City kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ansan Greeners sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Suwon City son hafta oynanan Seoul E-Land maçında 0-2 yenildi.

Ansan Greeners ise Gwangju maçında 3-2 kazandı.

Suwon City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Suwon City, kendi sahasında 12 gol attı, 14 gol yedi.

Ansan Greeners, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ansan Greeners 8 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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