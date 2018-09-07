Suwon City - Seoul E-Land maçı öncesi rakamlar

Suwon City ve Seoul E-Land, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. Suwon City 36 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Seoul E-Land 27 puanda ve 9. sırada. Suwon City, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Seoul E-Land, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 292. İddaa'da Suwon City kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Seoul E-Land kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Suwon City önceki hafta Seoul E-Land mücadelesinde 1-0 kazandı.

Seoul E-Land, Suwon City karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Suwon City, 12 gol attı ve 12 gol yedi.

Seoul E-Land, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seoul E-Land 11 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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