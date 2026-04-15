Suyu çölden çıkarıyorlar: Tüm ülkenin suyunu karşılayan dev projede yeni dönem
ÇÖLÜN ALTINDAN GELEN SU: LİBYA DEV PROJEYİ BÜYÜTÜYOR
Libya, yıllardır ülkenin su ihtiyacını karşılayan dev altyapı projesinde yeni bir döneme giriyor. Sahra Çölü’nün derinliklerinden çıkarılan yer altı sularını yüzlerce kilometre uzağa taşıyan sistem, yapılacak yatırımlarla daha da büyütülüyor. Yetkililer, hem şehirlerde artan su talebine yanıt vermek hem de tarımsal üretimi desteklemek için projenin kapsamının genişletileceğini belirtiyor.
YERALTI SUYU DEV BORULARLA TAŞINIYOR
Dünyanın en büyük su taşıma sistemlerinden biri olarak gösterilen projede, Sahra’nın altındaki fosil su rezervleri kullanılıyor.
Binlerce kilometre uzunluğa ulaşan hatlar sayesinde su, çölün ortasından alınarak ülkenin farklı bölgelerine ulaştırılıyor. Projede kullanılan dev beton boruların çapı 4 metreyi bulurken, sistemin günlük milyonlarca metreküp su taşıma kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.
SU İHTİYACININ BÜYÜK KISMINI KARŞILIYOR
Libya genelinde hayati öneme sahip olan bu proje, ülkenin tatlı su ihtiyacının büyük bölümünü tek başına karşılıyor. Özellikle kuraklıkla mücadelede kritik rol oynayan sistem, şehirlerin su güvenliği açısından da stratejik bir konumda bulunuyor. Yeni yatırımlarla birlikte mevcut kapasitenin korunması ve daha geniş alanlara su ulaştırılması hedefleniyor.
HEDEF DAHA YÜKSEK KAPASİTE VE YAYGIN DAĞITIM
Planlanan yeni aşamayla birlikte sadece kapasite artışı değil, aynı zamanda altyapının modernizasyonu da gündemde. Mevcut hatların güçlendirilmesi ve yeni bölgelerin sisteme dahil edilmesiyle su dağıtımının daha dengeli hale getirilmesi amaçlanıyor. Projeye ilişkin çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, günlük su dağıtım miktarının en üst seviyeye çıkarılması bekleniyor.