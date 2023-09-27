'Suzan Orto' Edebiyat Günleri'nde

Sibel Kırcadere Uslu, tüm görselleri yapay zekâ tarafından çizilen “ilk” kitap özelliği taşıyan öyküsü 'Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto', 10. Uluslararası Edebiyat Günleri kapsamında okuyucuları ile bir araya geldi.

Uslu, kitapta cesur bir kız çocuğunun fantastik dünyada geçen ilginç hikayesini , sade akıcı ve masalsı bir dille anlatıyor. Okurlarıyla buluşan yazar macera dolu kurgusuyla bir solukta okunan kitabı hakkında şunları söyledi

“Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto, cesur bir kız çocuğu hakkında. Ortoköy adında farklı bir dünya ve farklı bir zamanda geçiyor. Kitabımda Türk mitolojisinden esinlendiğim fantastik karakterler ve figürler de yer alıyor. Sadece çocukların değil, her yaştan okura hitap eden kitabımla, Türk kültür ve mitolojisini tanıtmayı hedefliyorum.”

Sibel Kırcadere Uslu

Kitabın görselleri için başarılı bir illüstratör ekiple çalıştıklarının altını çizen Uslu, “Alternatifler üzerinde çok çalıştık. Ama hiç birisi bizi tatmin etmedi. Hep bir şeyler eksik gibi geldi bize. Sadece benim zihnimde olan bir objeyi anlatmak zordu. Üstelik hikayem fantastik bir dünyada yaşanıyordu. ‘Yapay zekâ ile nasıl olur?’ diye düşündüm ve denedim. Sonuç inanılmazdı. Yapay zekâya tanımladığım Suzan, tam hayalimdeki gibi görselleşti” dedi.

Serinin ilk kitabı olan “Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto”nun Destek Yayınları tarafından basılarak okuruyla buluştuğunu söyleyen Sibel Kırcadere Uslu, “Yazar olarak bu kitabımdaki amacım, Türk kültürü ve mitolojisini dünyaya tanıtmak. Bunun için kitabımın İngilizce Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Japonca çevirileri yapılıyor. Çeviri süreci tamamlanmak üzere. Yakın dönemde kitabımın yurtdışı satışı da başlayacak” dedi.