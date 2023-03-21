Sydney Sweeney: Dışlandım

"KİMSE PERFORMANSIMI KONUŞMUYOR"



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sydney Sweeney, "Euphoria'daki çalışmamla çok gurur duyuyorum. Bence harika bir performans sergiledim ama çıplak olduğum için kimse bunu konuşmuyor. 'The White Lotus'ta oynuyorum ve birdenbire eleştirmenler dikkat kesiliyor. İzleyiciler beni seviyor. 'Aman Tanrım, sıradaki işi ne olacak?' diyorlar. Ben de 'Bunu 'Euphoria'da görmediniz mi? Bunu 'The Handmaid's Tale'de görmediniz mi?' diyorum" açıklamasında bulunmuştu.



Ayrıca ekranda soyunan aktrislere yönelik damgalamaya karşı da konuşan oyuncu, "Bir erkek seks sahnesi çektiğinde ya da vücudunu gösterdiğinde, ödüller kazanmaya ve övgü almaya devam ediyor ama bir kız bunu yaptığı anda durum tamamen değişiyor" demişti.



Fotoğraflar: AP