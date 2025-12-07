Sydney Sweeney tartışmalı kot reklamıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

Sydney Sweeney, yaz aylarında patlak veren reklam skandalının ardından sessizliğini bozdu. 28 yaşındaki oyuncu, yeni röportajında ırkçılıkla suçlanan tartışmalı reklam hakkında sessiz kalmasının infiali körüklediğini açıkladı.

Reklam, 'Sydney Sweeney'in harika jean'leri var' sloganını içeriyordu. Jean, İngilizcede 'gen' anlamına gelen 'gene' sözcüğüne gönderme içeriyordu. Dolayısıyla sarışın ve mavi gözlü yıldızın 'harika genleri olduğu' algısı yaratan reklam ırkçı bulunarak tepkilere yol açmıştı.

Temmuz ayında yayınlanmaya başlayan reklam, internette hararetli bir tartışmayı ateşlemiş, birçok kişi kot pantolon markasını etnik ve beyaz üstünlüğünü teşvik etmekle suçlamıştı. Hatta bazıları reklamı Nazi propagandasıyla karşılaştırmıştı.

"Tepkiler beni gerçekten şaşırttı" diyen Sydney Sweeney; "Bunu yaptım. Çünkü kot pantolonu ve markayı seviyorum. Bazı insanların kampanyayla ilişkilendirmeyi seçtiği görüşleri desteklemiyorum" ifadesini kullandı.

Oyuncu, "Birçok kişi bana doğru olmayan gerekçeler ve etiketler atfetti" diye ekledi.

Nefrete karşı olduğunu söyleyen Sydney Sweeney; "Beni tanıyan herkes, insanları her zaman bir araya getirmeye çalıştığımı bilir. Nefrete ve ayrışmaya karşıyım" ifadesini kullandı.

"Geçmişte olumsuz veya olumlu basına asla yanıt vermemek yönünde bir tutumum vardı ancak son zamanlarda bu konudaki sessizliğimin uçurumu kapatmak yerine daha da derinleştirdiğini fark ettim" diyen oyuncu; "Bu nedenle, umarım bu yeni yıl bizi ayıran şeyler yerine, bizi birleştiren şeylere daha fazla odaklanırız" şeklinde konuştu.