Sylvester Stallone lüks saatlerini açık artırmaya çıkarıyor

Parçaları bırakma kararından bahseden Hollywood yıldızı, saatlere sahip olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu ve bunların 'sıkı çalışmanın karşılığını aldığını hatırlattığını' söyledi.

Sylvester Stallone; "Saat koleksiyoneri tutkulu topluluktaki, saatleri sadece bir aksesuar olarak görmeyen, aynı zamanda tarihlerine, işçiliklerine, sanatkarlıklarına ve en önemlisi onlara hissettirdikleri hislere hayranlık duyan diğer pek çok kişi gibi ben de toplama sürecinden keyif alıyorum" ifadesini kullandı.