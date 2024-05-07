Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sylvester Stallone lüks saatlerini açık artırmaya çıkarıyor - Magazin haberleri

        Sylvester Stallone lüks saatlerini açık artırmaya çıkarıyor

        Sylvester Stallone, 'Cehennem Melekleri 2' filminde taktığı saat de dâhil 11 lüks saatini açık artırmaya çıkarıyor. En özel saatinin 5 milyon dolara (160 milyon TL) kadar alıcı bulması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sylvester Stallone, 'Cehennem Melekleri 2' (Expendables 2) filminde taktığı saat de dahil lüks saatlerini açık artırmaya çıkarıyor.

        Geniş bir saat koleksiyonuna sahip olan 77 yaşındaki ABD'li yıldız, gelecek ay 11 saatini müzayedede sergileyecek.

        2

        Sylvester Stallone'nin satışa çıkaracağı saatler arasında 2012'de 'Cehennem Melekleri 2' (Expendables 2) filminde taktığı Panerai Luminor 150 model saati de yer alıyor. Suya dayanıklı bu model saati aynı zamanda rol arkadaşları Dolph Lundgren, Jason Statham, Terry Crews ve Randy Couture de takmıştı.

        'Bronzo' olarak adlandırılan saatin 30 bin ila 60 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor. Saati satın alacak kişiye 'Cehennem Melekleri 2'nin imzalı bir afişi de hediye edilecek.

        3

        Sylvester Stallone aynı zamanda fiyatı 100 bin ila 200 bin dolar arasında değişen Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon 50. Yıl ve gravürlü Cartier Pasha Seatimer saatleriyle de yollarını ayırıyor.

        Müzayedenin yıldızı, 2014 yılında tanıtılan ve İsviçreli üreticinin tarihindeki en karmaşık kol saati olacak şekilde tasarlanan Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 model saat olacak. Bu saatin açık artırmada 2.5 milyon ile 5 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

        4

        Parçaları bırakma kararından bahseden Hollywood yıldızı, saatlere sahip olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu ve bunların 'sıkı çalışmanın karşılığını aldığını hatırlattığını' söyledi.

        Sylvester Stallone; "Saat koleksiyoneri tutkulu topluluktaki, saatleri sadece bir aksesuar olarak görmeyen, aynı zamanda tarihlerine, işçiliklerine, sanatkarlıklarına ve en önemlisi onlara hissettirdikleri hislere hayranlık duyan diğer pek çok kişi gibi ben de toplama sürecinden keyif alıyorum" ifadesini kullandı.

        5

        Saatler, 5 Haziran'da 'Sotheby'ın Önemli Saatleri' başlığı altında açık artırmaya çıkarılacak.

        #Sylvester Stallone
        #saat
        #açık artırma
        #müzayede
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Antalya'daki Avlan Gölü kurudu: "Kaçınılmaz son adım adım yaklaşıyor"
        Antalya'daki Avlan Gölü kurudu: "Kaçınılmaz son adım adım yaklaşıyor"
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Evlenince düzelir mi?
        Evlenince düzelir mi?
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri