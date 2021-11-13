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Szalai, Avrupa'nın gözdesi!

Fenerbahçe'nin savunmacısı Attila Szalai ile ilgili Avrupa'dan her gün yeni transfer iddiaları geliyor. Son olarak Chelsea'nin devre arasında Szalai'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü

Szalai, Avrupa'nın gözdesi!

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai, Avrupa devlerinin gözdesi oldu.

EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki stoper için Sevilla, Atletico Madrid, Barcelona, Leicester City ve West Ham kulüplerinin istekli olduğu yazılmıştı. Son olarak İngiliz basınında çıkan habere göre; Chelsea oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Szalai, sarı-lacivertli formayı 40 kez giyerken 3 defa gol sevinci yaşadı.

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