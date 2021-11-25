Szalai için Ada'da ilk görüşme

İngiliz spor sitesi Football Insider'den Fenerbahçeli Attila Szalai için sürpriz bir iddia geldi.

Özel olarak verilen haberde, Chelsea Kulübü'nün, devre arasında kadrosuna katmak istediği Macar stoperin menajerleriyle geçen hafta Stamford Bridge'de bir araya gelerek şartları görüştükleri belirtildi.

Öte yandan Chelsea'nin teknik patronu Tuchel'in, Szalai'yi Macaristan ile İngiltere'nin Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta özel olarak takip ettiği ve kendisi için bir rapor düzenlediği kaydedildi.

20 MİLYON EURO

23 yaşındaki futbolcunun ismi uzun süredir İngiliz devi Chelsea ve İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile anılıyordu.

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında 2 milyon Euro karşılığında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limossol'den kadrosuna kattığı Macar futbolcu için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.