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        Haberler Yaşam T-rex iskeleti 50,1 milyon dolara satılarak rekor kırdı

        T-rex iskeleti 50,1 milyon dolara satılarak rekor kırdı

        ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada, yaklaşık 67 milyon yıllık Gus adlı Tyrannosaurus rex (T-rex) iskeleti 50,1 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        T-rex fosili açık artırma rekoru kırdı

        ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada, neredeyse tam durumdaki bir Tyrannosaurus rex (T-rex) iskeleti 50,1 milyon dolara alıcı bularak müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili oldu.

        CBS News'e göre 183 kemikten oluşan, yaklaşık 3,8 metre yüksekliğinde ve 11,6 metre uzunluğundaki T-rex iskeleti, New York'ta müzayede evi Sotheby's tarafından satışa çıkarıldı.

        Sotheby's, tam monte edilmiş halde açık artırmaya sunulan iskeletin 20 ila 30 milyon dolar arasında satılmasını beklediğini açıklasa da yaklaşık 10 dakika süren ve 7 kişinin katıldığı müzayedede iskelet 50,1 milyon dolara alıcı buldu.

        Müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili olan T-rex fosili, nadir bulunan çok sayıda kaburga örneğini de içeriyor. Fosil, şimdiye kadar keşfedilen en büyük ve en iyi korunmuş T-rex iskeletlerinden biri olarak biliniyor.

        Yaklaşık 67 milyon yıllık iskelet, fosillerin bulunduğu arazinin sahibi olan ve hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary "Gus" Licking'in anısına "Gus" adıyla anılıyor.

        Daha önceki rekor temmuz 2024'te yine Sotheby's tarafından yaklaşık 45 milyon dolara satılan "Apex" adlı Stegosaurus iskeletine aitti.

        *Temsili görsel AP'den servis edilmiştir.

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