Tabii canlı izle ve üyelik ekranı: TRT Tabii ücretli mi, ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur?
TRT Tabii canlı izle ekranı ve üyelik bilgileri futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT'de olacak. Türk takımlarının maçları TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Yabancı takımların tüm maçları ise tabii platformundan izlenebilecek. Peki TRT Tabii ücretli mi, ne kadar, nasıl üye olunur? Tabii Avrupa maçları şifreli mi, nereden izlenir? İşte TRT Tabii üyelik ekranı ve fiyatı hakkında detaylı bilgiler…
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT kanalından yayınlanacak. Ülkemizi bu kupalarda temsil edecek takımlarımızın maçları TRT 1, TRT Spor ve tabii'de şifresiz ve ücretsiz yayınlanacak. Sezon boyu oynanacak yüzlerce karşılaşma da tabii premium paketi ile ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak. Heyecan dolu mücadeleleri TRT Tabii canlı izle ekranı ile takip etmek isteyenlerin platforma üye olmaları gerekecek. Peki, TABİİ ücretli mi, ne kadar, nasıl üye olunur? İşte, TRT Tabii üyelik oluşturma ekranı ve fiyatı hakkında detaylar...
TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?
TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli oldu.
Türkiye'nin dijital platformu Tabii, yeni dönemde ücretli abonelik seçeneğiyle reklamsız olarak hizmet verecek. Tabii Premium üyelik zengin içerik ve yepyeni özellikler sunacak.
TABİİ PREMİUM FİYATI NE KADAR?
Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii’nin Premium paketi kullanıma açılacak.
tabii Premium’a geçmek istemeyenler, TRT’nin binlerce saatlik içerik arşivine, canlı TRT kanallarına, reklamlı olarak erişmeye devam edecek.
TRT TABİİ UEFA KUPA MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ, NASIL, NEREDEN İZLENİR?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT'de olacak.
Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçları, şifresiz ve ücretsiz olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’de yayınlanacak.
Yabancı takımların tüm maçları ise tabii’den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak.
Tabii Premium pakete sahip olanlar içerikleri reklamsız olarak izleyecek.
Ayrıca 30’dan fazla orijinal yapım, lisanslı filmler ve belgeseller, çocuk içerikleri, TRT arşivi sunulacak.
TABİİ PREMİUM ÜYELIK ÖZELLİKLERİ
Reklamsız izleme
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En yüksek kalitede izleme
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TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?
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