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Tacikistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hayatını kaybetti

Tacikistan'ın doğusunda meydana gelen depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hayatını kaybetti
Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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AA

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, bugün sabah yerel saatle 07.14'te, başkent Duşanbe’nin 165 kilometre kuzedoğusundaki Tacikabad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, deprem sırasında 20’ye yakın evin hasar gördüğü, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın talimatıyla Başbakan Kahir Rasulzade’nin başkanlığında deprem sonuçlarının bertaraf edilmesine yönelik özel komisyon kurulduğu ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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