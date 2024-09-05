Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi

Şirketten açıklama

Öte yandan "Meşhur Sarıyer Börekçisi" adlı firmanın ortağı olan Seyfetulah Şahin, olayın yaşandığı dükkana daha önceden isim hakkı verdiklerini ve dükkanın ‘franchise' olduğunu belirtti. Şahin, yaşanan olayın hemen ardından olaya karışan iki iş yeri çalışanının işten çıkarıldığını ve isim hakkı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.