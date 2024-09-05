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        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi

        İstanbul Pendik'te bir kişi, karısına arkadaşlık teklif ettiği iddia edilen kişinin çalıştığı restoranı bastı. Talihsiz koca, restoran personeli tarafından feci şekilde dövülüp bıçaklandı. Pendik Belediyesi ekipleri, börekçiyi mühürleyerek kapattı. Olayın başlangıç anlarına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 05.09.2024 - 14:07 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:11
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        Pendik'te taciz skandalının yaşandığı zincir restoran mühürlendi.

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        Olay Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.00 sıralarında yaşandı.

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        İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi.

        Personel, siparişleri teslim ettikten sonra telefonla mesaj atarak kadına arkadaşlık teklif etti.

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        Bu durumu öğrenen kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı.

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        İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla U.B. öldürüsiye dövüldü ve bıçaklandı.

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        Olayın yaşandığı işletmenin camının gece saatlerinde kırıldığı ve bugün kapalı olduğu görüldü.

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        Taciz olayının ardından Pendik Belediyesi ekipleri, dükkanı mühürledi.

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        Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, "Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba" dedi.

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        YENİ GÖRTÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan kavganın başlama anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerine gelen U.B.'nin, iş yeri çalışanı İ.D.'nin kafasına masada bulunan peçetelik ile vurduğu görülüyor.

        Daha sonra iş yeri çalışanı ve İ.D.'nin ağabeyi olan Ö.D. de elinde bıçakla U.B.'ye saldırıyor.

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        Şirketten açıklama

        Öte yandan "Meşhur Sarıyer Börekçisi" adlı firmanın ortağı olan Seyfetulah Şahin, olayın yaşandığı dükkana daha önceden isim hakkı verdiklerini ve dükkanın ‘franchise' olduğunu belirtti. Şahin, yaşanan olayın hemen ardından olaya karışan iki iş yeri çalışanının işten çıkarıldığını ve isim hakkı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

        #istanbul
        #Pendik
        #börekçide taciz
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